حالة الطقس اليوم الأربعاء في الفيوم.. اعرف أماكن سقوط الأمطار

تشهد محافظة الفيوم اليوم الأربعاء، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، يتحول إلى لطيف في أول الليل بارد في آخره على جميع أنحاء مراكز المحافظة، فضلًا عن استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض مراكز المحافظة، خاصة مركزي أبشواي ويوسف الصديق، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الطقس في الفيوم أسبوع كامل بالرياح والأمطار، فضلًا عن أماكن سقوط الأمطار في مختلف المراكز.

حالة المناخ في الفيوم

وتشهد محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، طقسًا مشمسًا في أغلب الأوقات، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18، فيما تبلغ نسبة الرطوبة 80%، ونسبة الغطاء السحابي 15%.

وتبلغ سرعة الرياح في الفيوم اليوم الأربعاء، 13 كيلو متر في الساعة، بينما تزداد سرعة الرياح مساءً لتصل إلى نحو 30 كيلو متر في الساعة، ويزداد الغطاء السحابي بنسبة 31%، بينما تبلغ نسبة احتمالية هبوب عواصف رعدية 10%.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية حول سقوط الأمطار في الفيوم اليوم الأربعاء، فإنّه من المتوقع حدوث زخات مطر على فترات متقطعة، حيث تبلغ نسبة احتمالية هطول الأمطار 48%، خصوصًا في مراكز أبشواي وسنورس ويوسف الصديق، وبعض القرى بمركز إطسا.

الطقس في وادي الريان

وتشهد منطقة وادي الريان السياحية بمحافظة الفيوم، طقسًا مشمسًا صباحًا وسط نشاط حركة الرياح، واحتمالية سقوط أمطار في الفترة من بعد الظهر وحتى المساء.

على جانب آخر تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال رفع مياه الأمطار من مختلف شوارع المحافظة، وتداعيات الطقس غير المستقر التي شهدتها المحافظة بالأمس، وذلك لتسهيل حركة المشاة والسيارات، فيما شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى في جميع القطاعات والمديريات ومجالس المدن، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر، لافتًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة، منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غير المستقر.

أرقام الإبلاغ عن تراكمات المياه

وأضاف أنّ الغرفة على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية ومجالس المدن، لاستقبال شكاوى المواطنين، بهدف التدخل الفوري، حفاظًا على سلامة الجميع، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام 2168041، و2168042، و2168043، والخط الساخن 114.