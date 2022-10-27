سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 27-10-2022 في مصر

استقرار واضح شهدته أسعار طبق وكرتونة البيض الأبيض في الأسواق اليوم الخميس، وتكثر عمليات البحث عن الأسعار، نظرًا لاهتمام العائلات المصرية بشكل عام، بمتابعة أسعار السلع الغذائية كافة قبل النزول إلى الأسواق للشراء، منها سعر كرتونة البيض سواء الأبيض أو الأحمر أو البلدي.

لذا ترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، سعر كرتونة البيض بكل أنواعه، في المزارع والمحلات التجارية المختلفة بالأسواق اليوم الخميس، كما يلي:

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في الأسواق

بلغ سعر كرتونة البيض من النوع الأحمر اليوم الخميس، 73 جنيهًا داخل المزارع، ويصل للمستهلك بسعر بين 80 جنيهًا و85 جنيهًا، أما كرتونة البيض من النوع البلدي التي تحتوي على 30 بيضة، فقد تراوحت أسعارها اليوم بين 80 و85 جنيهًا، وبناء على هذا تصل للمستهلك في جميع الأسواق المختلفة بـ90 جنيهًا، أما طبق البيض البلدي الذي يحتوي على 20 بيضة، فقد تراوح سعره بين 60 و65 جنيهًا بالأسواق، وفق تصريح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لـ«الوطن».

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ سعر طبق البيض الأبيض الذي يضم 30 بيضة، يبلغ 67 جنيهًا في المزارع، ويصل سعره للمستهلك بـ70 جنيهًا، واختلف سعر بيع البيضة الواحدة بين مكان وآخر في المحافظات المختلفة، إذ تراوحت بين 2.75 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الدجاج اليوم الخميس بالأسواق

سعر الدواجن البيضاء بين 37 و39 جنيهًا.

سعر الدواجن من النوع الساسو بين 44 و48 جنيهًا.

سعر الدواجن من النوع البلدي بين 52 و54 جنيهًا.

سعر أمهات الدواجن بين 26 و29 جنيهًا.