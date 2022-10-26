سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 26-10-2022 في مصر

استقرت أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم الأربعاء، ويتابع المواطنون وربات البيوت سعر البيض بشكل مستمر لأهميته في إمداد الجسم بالفيتامينات والعناصر التي يحتاجها، فهو مفيد لصحة الجسد والشعر والأظافر، كما أنّه يدخل في مختلف الأكلات.

وتقدم «الوطن» سعر كرتونة البيض في المزارع والمحلات التجارية اليوم، كما يلي:

سعر كرتونة البيض في الأسواق

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 73 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 80 جنيهًا و85 جنيهًا، كما سجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 80 و85 جنيها، وقد تصل لـ90 جنيها في بعض المناطق، حيث سجل سعرها في المزرعة 73 جنيها، وفق الدكتور عبد العزيز رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.

أما كرتونة البيض البلدي التي تحتوي على 20 بيضة سجلت سعر يتراوح بين 60 جنيها و65 جنيها.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في حديثه لجريدة الوطن، أنّ سعر كرتونة البيض الأبيض التي تحتوي على 30 بيضة هو 67 جنيهًا في المزرعة ليصل للمستهلك لـ70 جنيهًا، كما اختلف سعر البيضة الواحدة بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، وأكد عبد العزيز السيد أنّ هذه الأسعار مستقرة من 26 يوم ولم تتغير.

أسعار الدجاج في الأسواق

وعن سعر الدواجن، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إنّ كيلو الدجاج البلدي وصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 48 جنيهًا و50 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدجاج البيضاء لـ38 جنيها، حيث سجل سعرها في المزرعة 33 جنيها، ويُباع الكتكوت الواحد بسعر جنيه ونصف إلى 3 جنيهات.