زيادة معدلات توريد الأرز الشعير لـ200 ألف طن يوميا والحصاد مستمر حتى 15 ديسمبر

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ تقريرًا مفصلًا من وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية بالمحافظات التي تزرع الأرز الشعير لهذا العام وتشمل محافظات: الدقهلية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والغربية والقليوبية.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد المضارب من القطاع الخاص المشتركة في موسم تسويق الأرز الشعير لتصل الى 90%، بالإضافة إلى مضارب القطاع العام.

زيادة معدلات توريد الأرز الشعير يوميًا

كما أشار إلى زيادة معدلات توريد الأرز الشعير يوميًا لوزارة التموين، حيث وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 200 ألف طن، والحصاد مستمر حتى 15 ديسمبر 2022.

وتعود الزيادة في نسب توريد الأرز، إلى منح وزارة التموين الفرصة لمضارب القطاع الخاص في المشاركة في عملية توريد الأرز الشعير، بعد إقرار أحقيتهم في استخدام حتى 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالح المضرب والباقي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، أما في حال رغبة المضرب العمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز لصالح هيئة السلع فيتم إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة موضحاً به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الأرز.

متابعة التزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير من كل فدان

وشدد المصيلحي، على مديريات التموين، بتكثيف حملاتها التفتيشية على مراكز زراعة الأرز لمتابعة إلتزام المزارعين بتوريد 1 طن من الأرز الشعير من كل فدان مزروع، موضحا أنه وزارة التموين تستهدف هذا الموسم توريد 1.5 مليون طن من الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية وهو ما يمثل 25% من الكميات المنزرعة، من أجل تأمين مخزونها من سلعة الأرز من إجمالي 5 ملايين طن أرز شعير حصيلة زراعة 1.5 مليون فدان.

تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز

وفي ضوء ذلك، لفت المصيلحي، إلى استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية، إذ وصل سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات ونصف جنيه على البطاقة التموينية، فضلًا عن استمرار طرحه خارج بطاقة التموين من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية، مؤكدًا استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز، وأن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام.

ونوه بأن الوزارة تقدم كل التيسيرات الممكنة لاستقبال الأرز الشعير من المزارعين، مع صرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة.

جديد بالذكر أن وزارة التموين حدتت سعر توريد الأرز الشعير هذا العام بـ6600 لـ طن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏سعر طن الأرز عريض الحبة، فضلا عن تخصيص لجنة في كل نقطة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة، ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء ومندوب ‏عن مديرية الزراعة، ومندوب عن الجهات المسوقة.