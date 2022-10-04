«معكم منى الشاذلي» يفوز بجائزة الإعلام المرئي فئة أفضل برنامج اجتماعي

فاز برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة CBC، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، بجائزة الإعلام المرئي ‏فئة أفضل برنامج اجتماعي، وفقًا لما اعلنه منتدى الإعلام العربي اليوم في دبي.

وفاز عدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين بجوائز منتدى الإعلام العربي، وشملت قائمة الفائزين بجائزة الصحافة العربية والإعلام الرقمي، وكذلك الإعلام العربي، إلى جانب الجوائز الشخصية:

قائمة الجوائز

محمد نبيل حلمي من صحيفة الشرق الأوسط يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة السياسية.‬⁩

صحيفة اندبندنت عربية السعودية تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة إخبارية.

منصة Follow ICT المصرية تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة اقتصادية.

منصة كووورة البحرينية (KOOORA) تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة رياضية.

برنامج مستقبل الطاقة الذي يبث على قناة العربية يفوز بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج اقتصادي.

برنامج معكم منى الشاذلي الذي يبث على قناة سي بي سي المصرية، يفوز بجائزة الإعلام المرئي ‏فئة أفضل برنامج اجتماعي.

جوائز دبي

برنامج روافد الذي يبث على قناة العربية يفوز بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج ثقافي.

وثائقي «أبي كان داعشياً» من إنتاج قناة سكاي نيوز عربية يفوز بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل عمل وثائقي.

حسين الزناتي من مجلة علاء الدين التابعة لمؤسسة الأهرام يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة صحافة الطفل.

محمد الصاوي من موقع مصراوي الإلكتروني يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاستقصائية.

محمد عيسى من مجلة الأهرام العربي يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاقتصادية.