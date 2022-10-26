هطول أمطار رعدية ورياح شديدة بالدقهلية.. ورفع درجة الاستعداد القصوى

تعرضت محافظة الدقهلية، صباح اليوم، لهطول أمطار رعدية غزيرة مع هبوب رياح شديدة وسماع أصوات الرعد في السماء مع تكاثر السحب المخفضة، مما تسبب في ظهور تجمعات مياه الأمطار في الشوارع خاصة المناطق المنخفضة منها.

رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

وأعلنت الأجهزة التنفيذية رفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار؛ حتى يتم الانتهاء تماما من أعمال رفع تراكمات المياه؛ حرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية وحتى لا تتأثر مصالح المواطنين.

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان لها، أن غرف العمليات الرئيسية تتواصل بشكل مستمر مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء والمدن؛ لمتابعة أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار وسرعة التعامل معها، من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.

تحذير من لمس أعمدة الإنارة وقت الأمطار

وحذرت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، المواطنين من لمس أعمدة الإنارة العامة وقت هطول الأمطار؛ حفاظا على سلامتهم من وجود ماس كهربائي.