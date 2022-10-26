سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأربعاء 26-10-2022

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم، وهو أمر طبيعي نظرا للتغيرا التي تطرأ بشكل متواصل على أسعار الذهب فى البورصات العالمية، حيث استقر سعر الأونصة اليوم عند النقطة السعرية 1644 دولارًا.

وأوضحت التقارير العالمية المختلفة، استمرار حالة عدم الاستقرار في أسعار الذهب خلال الربع الأخير من 2022، بسبب استمرار حالة الاضطراب في الأحداث الاقتصادية العالمية، والمؤثرة بشكل واضح على الاقتصاد العالمي والبورصات العالمية، ومنها بورصة الذهب.

ومن خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب وسعر جرام الذهب من عيار 21 الذهب اليوم، وفقا للبيان صادر من شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

وفي السطور التالية رصدا لـ سعر جرام الذهب من عيار 21، وفقا للنشرة السعرية لشعبة الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بسعر 1132 جنيهًا.

عيار 18 بسعر 970 جنيها.

عيار 24 بسعر 1294 جنيهًا.

عيار 14 بسعر 755 جنيهًا.

الجنيه الذهب بسعر 9056 جنيهًا.

سعر الاوقية 1644 دولارًا.

ووفقا للتقارير العالمية المرتبطة بأسعار وبورصة الذهب، سجل الذهب أعلى مستوياته بقيمة مالية 2074.88 دولار أمريكي للأوقية الواحدة بأغسطس 2020، وويتوقع أن يستمر الارتفاع في تداول المعدن الأصفر، ليصل عند مستوى 1638.12 دولار أمريكي في ديسمبر المقبل، كما سيصل التداول لـ1582.28 دولار للأوقية خلال العام المقبل 2023.