سعر جرام الذهب عيار 21 في «الصاغة» اليوم.. زيادة 4 جنيهات

ارتفع سعر الذهب عيار 21، منتصف تعاملات اليوم، في البورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على السوق المحلية، حيث استقر سعر الأونصة عند النقطة السعرية 1644 دولارًا، بينما يباع عيار 21 بسعر 1130 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي، نرصد سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن، والتغيرات التي طرأت على المعدن الأصفر، وأسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب، وفق النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية:

سعر الذهب اليوم عيار 21

ووفق النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب، جاءت أسعار الأعيرة المختلفة كالآتي:

سعر الأوقية 1644 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1130 جنيها.

عيار 24 بسعر 1291.5 جنيه.

عيار 18 بسعر 968.5 جنيه.

عيار 14 بسعر 755.5 جنيه.

الجنيه الذهب بسعر 9040 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر جرام الذهب عيار 21، حيث أنه من أكثر الأعيرة شعبية في مصر وخاصة في محافظات وجه بحري، حيث يباع الآن بسعر 1130 جنيها، مقابل 1126 جنيها مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وارتفع سعر الجرام من عيار 24 نحو 4.5 جنيه زيادة بعد بداية التداول، ليباع الآن في محلات الصاغة بسعر 1291.5 جنيه، مقابل 1287 جنيهًا في بداية التعاملات اليوم، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليباع اليوم بسعر 968.5 جنيه، مقابل 965 جنيها صباح اليوم بفارق 3.5 جنيه.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 755.5 جنبه مقابل 753 جنيها في بداية التعاملات، في حين جاء الارتفاع الأكبر في سعر الجنيه الذهب وهو عيار 21 ويزن نحو 8 جرامات، حيث أصبح يباع الآن بسعر 9040 جنيهًا، مقابل 9008 جنيهات بفارق 32 جنيهًا.

وأكدت الشعبة العامة للذهب أن سعر الأعيرة المختلفة التي يتم الإعلان عنها يوميًا لا تتضمن المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.