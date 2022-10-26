طقس اليوم بالإسماعيلية.. تحسن في الأحوال الجوية واستمرار الطوارئ

شهد طقس محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، تحسنًا ملحوظًا على كافة المراكز والقرى والأحياء، بدءًا من الساعات الأولى من الصباح، بعد زوال السحب المنخفضة والكثيفة عن المدينة فجر اليوم.

وشهدت الإسماعيلية ظهور الشمس بشكل ساطع في معظم الأنحاء مع انخفاض طفيف في درجة الحرارة، مع عدم تساقط أمطار على مدار أكثر من 16 ساعة منذ مساء أمس الثلاثاء.

الأرصاد الجوية توقع سقوط أمطار

وبحسب البيانات الرسمية المنشورة على الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، فإن الساعات المقبلة ستشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقترب على مناطق من الدلتا والسواحل الشرقية وتتقدم شرقا مع الوقت لتصل إلى شمال سيناء.

وأضاف البيان، أن حالة الطقس اليوم في منطقة القناة تشهد أجواء غائمة على مختلف المناطق قد يتساقط منها بعض الأمطار، وتسود أجواء مائلة للحرارة نسبيا.

استمرار حالة الطوارئ

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، باستمرار رفع حالة الطوارئ في كافة المراكز والقرى والأحياء في المحافظة؛ لسحب مياه الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية.

وشهدت طرق المحافظة السريعة والصحراوية، اليوم الأربعاء، سيولة مرورية على كافة الأنحاء، مع انتشار سيارات الإسعاف في الارتكازات المخصصة لها على الطرق للتحرك العاجل.