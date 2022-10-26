وزير التجارة الخارجية الإماراتي: مصر من أهم الدول التي نستهدفها في استثماراتنا

وصف الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، العلاقات المصرية الإماراتية بـ«المتميزة»، مشيرًا إلى أنَّ التجارة البينية بين الدولتين فيها نمو كبير، وحتى في ظل الانخفاض العالمي خلال السنوات الماضية كان هناك نمو، مستشهدًا بعام 2021 الذي بلغ فيه معدل نمو التجارة البينية 28 مليار دولار بزيادة تقارب 8%.

مصر مركز رئيسي في سلاسل الإمداد

وأوضح وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، خلال احتفالية مرور 50 عامًا على العاقات المصرية الإماراتية أنَّ «مصر مركز رئيسي في سلاسل الإمداد وسيكون هناك استمرار في تنفيذ هذه الرؤية، ومصر من أهم الدول التي نستهدفها في استثماراتنا».

وتابع: «هناك 430 مليون نسمة في الوطن العربي، 107 موجودين في مصر، وهذا يبين الثقل الكبير في القوة الاستهلاكية والشرائية والاستثمارية التي يمكن أن تستقطبها مصر في الوطن العربي، ومصر بالنسبة لنا بوابة أفريقيا، وهو سوق يصل إلى 1.6 مليار شخص».

تطوير المصانع لتزويد المنطقة بسلاسل الإمداد

وأضاف أنَّ «العشرين سنة المقبلة سيكون في القارة الأفريقية 2.6 مليار نسمة وهذه أكبر قوة محركة رئيسة للاقتصاد العالمي، وبالنسبة لسلاسل الإمداد فإن مصر سوق قوي وصناعي مهم، دخلنا بشكل كبير في الصناعات المحلية والتطوير الرباعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين وتطوير المصانع لتزويد المنطقة بسلاسل الإمداد».