حظك اليوم برج الثور الخميس 27-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور شخص مستقل ومسؤول فهو يستطيع أن يحقق أقصى درجات النجاح في حياته المهنية لأنه طموح لدرجة لا يتخيلها أحد كما أنه يتسم بصبره الطويل الذي يجعله نادرا ما يصاب بالإحباط كما أنه واثق بقدراته وأنه يستطيع أن يصل لكل مايريد.

مواصفات برج الثور

ويسعى مولود برج الثور للاستقرار العاطفي طول الوقت فهو صادق في مشاعره بدرجة كبيرة كما أنه رومانسي وحنون ويتسم باللين في تصرفاته مع شريك الحياة، كما أنه حساس بدرجة كبيرة ويتأثر دائما بالتطورات التي تحدث من حوله ولا يستطيع أن يكون هادئ وغير مهتم.

وجاء حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الثور وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه، لذا عليك أن تنظم أفكارك بشكل أفضل لكي تحقق نجاح وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم تمنحك الأفلاك وقتا مناسبا لإصلاح علاقتك بمن تحب لذا عليك أن تكون أكثر هدوءا، وتبعد عن المشكلات في حياتك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.