حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 26-10-2022 عاطفيا ومهنيا

تمتلك أنثى برج الدلو حاسة سادسة وذكاء مفرطًا يجعلها قادرة على كشف المخادعين والكاذبين، لذلك يصعب خدعها بسبب ثقتها المفرطة في نفسها وقدرتها على تنفيذ ما تحلم به.

وفي السطور القادمة، تنشر بوابة «الوطن» للراغبين ومتابعي حركة الفلك والأبراج من مواليد برج الدلو، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء والتي جاءت كالاتي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الدلو اليوم، تكون متعصب لرأيك اليوم، وعليك أن تكون أكثر مرونة وأكثر استعدادا للتفاهم بهدوء.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: تحكم في انفعالاتك وسلوكك حتى تحافظ على علاقتك مع شريكك.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير هذا البرج، الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.