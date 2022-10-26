5 أشياء احرص على فعلها خلال سقوط الأمطار.. منها ترشيد استخدام المياه

تستمر حالة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار على عدد من المدن والمحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية، لذا ناشدت الشركة القابضة للمياه، المواطنين، باتباع بعض الإجراءات أثناء سقوط الأمطار التي شهدتها القاهرة أمس.

ووجّهت الشركة القابضة للمياه، وفقا لما نشرته عبر الصفحة الرسمية لها على فيس بوك، بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل المواطنين خلال سقوط الأمطار، كي لا يتعرض الشخص لأي أضرار.

إجراءات يجب اتباعها خلال سقوط الأمطار

- ترشيد استهلاك المياه قدر الإمكان خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي التي تمتص مياه الأمطار عند سقوطها.

- تجنب الخروج بالشوارع في فترات سقوط لأمطار قدر الإمكان، والأفضل توفير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة تساقط الأمطار.

- ابتعد عن القيادة سريعا في تلك الفترة، وحافظ على مسافة أمان أكبر من المعتادة مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار المنتشرة في بعض الشوارع.

- ابتعد عن الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

- لا تجلس أو تتحرك في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وابتعد عن الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة.

جهود شركات مياه الشرب خلال فترات سقوط الأمطار

وفي سياق متصل، تواصل شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع مياه الأمطار بمحافظتي القاهرة والجيزة، وفقا لما أشار إليه وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم شركتي القاهرة والجيزة في بيان نشر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

وقال عابدين، إنّ كميات الأمطار المتساقطة ادت إلى بعض الكثافات المرورية ببعض الطرق، ويستمر التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بشكل دائم، حيث شهدت العديد من المناطق سقوط أمطار أمس، مثل «الدقي، مدينة نصر، شبرا الخيمة، ورمسيس، حدائق القبة، العباسية، والأميرية وصلاح سالم، والمعادي والبساتين وحلوان والمرج، إضافة إلى الهرم وفيصل والمهندسين وامبابة والوراق والبراجيل وبشتيل واوسيم ومنشأة القناطر وأطفيح والحوامدية».