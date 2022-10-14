الشركة القابضة تعلن خطة مواجهة أمطار وسيول الشتاء

كلف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، رؤساء مجالس شركات المياه والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية، بوضع خطة انتشار مسبقة لمعدات الطوارئ وتحديد نقاط التمركز للمعدات بشكل دقيق على نظم الخرائط الجغرافية GIS، لسرعة انتشار المعدات ومتابعة أماكن تواجدها أثناء التعامل مع الأمطار، مع ضرورة المتابعة المستمرة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة المقبلة، ورفع درجات التأهب والاستعداد، وتشكيل غرفة طوارئ مركزية بالشركة القابضة للتنسيق مع غرف الطوارئ الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

استعدادات شركات المياه لاستقبال فصل الشتاء

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في تصريحات صحفية على ضرورة اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار

وكشف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن الإجراءات التي اتخذتها شركات المياه والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية لمواجهه امطار وسيول الشتاء لافتا إلى الانتهاء من تطهير جميع بالوعات وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري إلى جانب تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها فضلا عن رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.