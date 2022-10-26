«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية الخميس وفرص سقوط الأمطار طفيفة على القاهرة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، قلة الاضطرابات الجوية اليوم، فضلًا عن انخفاض كميات الأمطار بشكل كبير مقارنة بأمس، متابعة أنه خلال فترات النهار سنشهد اعتدالا في حالة الطقس، وفرص سقوط الأمطار طفيفة تمامًا على القاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

سقوط أمطار بدرجات متفاوتة الشدة

وقالت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «DMC» مع الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف، إننا شهدنا أمس سقوط الأمطار بدرجات متفاوتة الشدة ورعدية على أغلب المناطق الشمالية، التي استمرت على مدار النهار حتى ساعات متأخرة من الليل، لافتة إلى أن هطول حدوث الأمطار أحدث العديد من تجمعات المياه بالمناطق المختلفة.

وأضافت، أن الأمطار اليوم تكون من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ببعض المناطق من محافظات الوجه البحري، علاوة على مدن القناة ومناطق شمال ووسط سيناء، مشيرة إلى أننا ما زلنا في الأجواء الخريفية، حيث أنه لا يلزم ارتداء الملابس الشتوية، لأن درجات الحرارة خلال فترات النهار تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية، أما الليل تتراوح بين 20 و21 درجة مئوية.

فصل الشتاء يبدأ في 21 ديسمبر

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فصل الشتاء يبدأ في 21 ديسمبر، متابعة أن غدًا الخميس نشهد تحسن تام في الأحوال الجوية على مستوى محافظات البلاد، حيث أن فرص الأمطار ستنحسر على المناطق الساحلية.