القبض على مسجل خطر يحول منزله لورشة تصنع أسلحة في أسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مسجل خطر في أسيوط، لقيامه بتحويل مسكنه إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط، بتحويل مسكنه إلى ورشة لتصنيع وإصلاح والإتجار بالأسلحة النارية.

اعتراف المتهم

عقب تقنين الإجراءات استهدافت الأجهزة الأمنية المتهم، ونجحت في ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على 16 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «2 بندقية آلية، بندقية رصاص، 3 بنادق خرطوش، 3 طبنجات، 7 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من أجزاء من الأسلحة النارية، وأدوات الإصلاح والتصنيع».

وبمواجة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

هارب من 37 حكم حبس

وفي سياق أخر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على هارب، محكوم عليه بالقاهرة وصادر ضده 37 حكما بالحبس، وغرامات مالية بلغت 18 مليون جنيهًا، وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بالأحكام الصادرة ضده، والمقدرة بـ5 سنوات حبس، وإتخاذ الإجراءات القانونية.