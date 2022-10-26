ما الفرق بين أعراض الإنفلونزا والبرد؟.. استشاري مناعة يوضح

مع التقلبات الجوية التي يشتهر بها فصل الخريف، يصاب البعض بنزلات البرد والتهاب الجهاز التنفسي، الأمر الذي حذر منه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، موضحًا أن فصل الخريف هو موسم نشاط الفيروسات الخاصة بالجهاز التنفسي، وذلك بسبب التقلبات الجوية بين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن النشاط الفيروسي يتمثل في البرد أو الإنفلونزا أو كورونا.

الفيروسات التنفسية تنشط في هذا الوقت من كل عام

وأضاف «الحداد»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «DMC» مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، أن الفيروسات التنفسية بمختلف أنواعها تنشط في هذا الوقت من كل عام، بسبب التغير في درجات الحرارة، والسلوك الخاطئ للمواطن من خلال التنوع في ارتداء الملابس الشتوية والصيفية على مدار اليوم حسب اختلاف درجات الحرارة، فضلًا عن العدوى الناتجة عن التجمعات البشرية بسبب المدارس والجامعات.

وتابع، أنه يمكن التمييز بين أنواع الفيروسات التنفسية طبيًا، ولكن يجب علينا في الفترة الحالية اتباع الإجراءات الاحترازية حتى لو كانت الأعراض بسيطة، لافتًا إلى أن كورونا بنسخته الجديدة أصبح فيروس ضعيف، كما أن أعراضه أصبحت تشبه البرد.

وأشار استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن الإصابة بفيروس كورونا ليست خطيرة ولا تؤدي إلى الوفاة كما كان يحدث من قبل، لأن حدته ومضاعفاته أقل، متابعًا أن نسب دخول المستشفيات والرعاية قلت بشكل كبير للغاية، مؤكدًا ضرورة عدم التهاون بالفيروس لأنه ما زال يشكل خطرًا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة.

الفرق بين الإنفلونزا والبرد

وأوضح «الحداد»، أن هناك فرقًا كبيرًا للغاية بين الإنفلونزا والبرد، إذ إنّ أعراض البرد تكمن في الرشح والاحتقان البسيط لكن جسديًا يكون الإنسان قادرًا على ممارسة أنشطته اليومية، عكس أعراض الإنفلونزا، وذلك للارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تصل إلى 39.5 درجة مئوية أحيانًا، كما أنه مرض سريري يحدث تكسير بالعظام وغيره من الأعراض الشديدة.