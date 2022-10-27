حظك اليوم برج السرطان الخميس 27-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان يسعى لتحقيق على الاستقرار فى حياته الخاصة والعاطفية، حيث انه شديد الارتباط بأسرته، وصاحب قدرة كبيرة على التوفيق بين حياتة الاسرية والمهنية، كما لدية الكثير من الامكانيات التى تساعده على مواجهة متطلبات و صعوبات الحياة، ويتسم مولود السرطان، انه مخلص لشريك حياته او من يحب كما انه عاطفي ورمانسي معه، وكثيرا ما يظهر الاهتمام به بدرجة كبيرة.

وخلال السطور التالية، نكشف تصريحات خبيرة الفلك والابراج عبير فؤاد لـ«الوطن»، فيما يتعلق بـ حظك اليوم لمواليد برج السرطان، وذلك عاطفيا ، ومهنيا اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم الخميس مولود برج السرطان بالتروي فى تصرفاتك، نظرالان كلا من فينوس والشمس موجودين اليوم بمنزل الحب، وهذا سوف يساعدك كثيرفى التغلب على الضغوط، ويجعلك مميزا في عيون المحطين بك، لذا يجب أن تكون حريصا في جميع تصرفاتك، وأن تنتبة لأقوالك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الافلاك بضرورة التروي اليوم فى قرارتك مولد برج السرطان على الصعيد المهني، نظرا لان القمر موجود اليوم فى منزل العمل ، وهذا سوف يمنحك طاقة ونشاطا، كبيرا حاول ان تستغلهم، كما سوف يحالفك الحظ في إنجاز أعمالك العالقة، وفق ما اكدت عليه عبير فؤاد خبيرة الفلك والابراج عن توقعات حظك اليوم.