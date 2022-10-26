رئيس وزراء بريطانيا: اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي

قال ريشى سوناك، رئيس الوزراء البريطانى الجديد، إن خطة حكومته ستركز على الطاقة المتجددة وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة المنظمة، وحماية الحدود: «هي ملفات يتساهل فيها زملائي من حزب العمال».

ريشي سوناك: سنتخذ قرارات اقتصادية صعبة

أكد ريشي سوناك، فى أول جلسة مساءلة له في مجلس العموم البريطاني، أن الحكومة البريطانية، ستعمل على استعادة الاستقرار الاقتصادي، باتخاذ قرارات صعبة لاستعادة الثقة في الأسواق ببريطانيا، قائلا: «سنعمل على حماية الطبقات الهشة في بريطانيا»، وفقا لما ذكرت قناة «العربية».

وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أنه تم تأجيل تقديم خطة الميزانية حتى 17 من نوفمبر المقبل.

وتولى ريشى سوناك زعامة حزب المحافظين، ورئاسة الحكومة البريطانية، بعد استقالة ليز تراس من المنصب.