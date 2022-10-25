القبض على شخص بحوزته 760 طربة حشيش في الجيزة.. قيمتها أكثر من 5 ملايين جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخص عثر بحوزته على 760 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وتقدر قيمة المضبوطات المالية بأكثر من 5 ملايين جنيه.

ضبط 760 طربة حشيش في الجيزة

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة في أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، من ضبط سائق مقيم بمحافظة أسيوط، وله معلومات جنائية، حال قيادته سيارة ملاكي، وبحوزته «760 طربة من مخدر الحشيش وزنت حوالى 76 كيلو جرام - طبنجة صوت - عدد من الطلقات».

المضبوطات قيمتها أكثر من 5 ملايين جنيه

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5 ملايين و320 ألف جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.