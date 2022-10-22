«مخدرات وطلقات نارية».. تفاصيل رحلة سقوط عصابة الكيف بعين شمس

حينما يسيطر هوس المال على العقل تكون نهايته الهلاك، بملامح قلقة يكسوها التوتر والخوف، جلس المتهمان أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبنبرة مهزوزة، اعترفا بارتكابهما لواقعة الإتجار في المواد المخدرة، وذلك طمعا في تحقيق مكاسب مالية طائلة، كما أنهما اعترفا بكونهما مجرد مروجين لكميات المخدر «ديلر»، وأن هناك من يحصلان منه على الكميات المخدرة من مختلف أنواعها.

في أحد المنازل الكائنة بمنطقة عين شمس التابعة لمديرية أمن القاهرة، وقف المتهمان في إحدى الغرف التي اتخذاها وكرا لهما في تخزين المواد المخدرة، تمهيدا للحصول على الكمية المضبوطة، لترويجها على عملائهما، في المنطقة ذاتها والمناطق المجاورة، بعد الانتهاء من مهمتهما توجها لبيع مخدري الحشيش والأيس.

ضبط المتهمين

لم يعلما أن جريهما وراء هوس المال وتحقيق مكاسب مادية طائلة، سيكون نهاية مشوارهما الإجرامي، خلال ترويجهما للعملاء تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 2 ونصف كجم، فضلا عن مخدر الأيس، وعدد من الطلقات النارية، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأنهما اعتادا الإتجار في المواد المخدرة، حيث يتحصلان عليها من أحد الأشخاص، أرشدا عن هويته، وهما يتوليان ترويجها بين عملائهما، لتحقيق مكاسب مادية طائلة، فضلا عن أنهما استغلا منزل أحدهما لتخزين المواد المخدرة، وذلك تمهيدا للتواصل مع عملائهما، لذلك أمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

ومن جانبه، أكد أشرف ناجي، المحامي بالنقض، أن القانون جرَّم حيازة المواد المخدرة، بمختلف الكمية المضبوط بها، موضحا أن عقوبة حيازة المخدرات تختلف بقصد الحيازة ذاتها، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الحيازة من أجل التعاطي فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

وتابع «ناجي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة المواد المخدرة، بقصد الإتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات وقد تصل للأشغال الشاقة المؤبدة، وهي العقوبة المتوقعة للمتهمين في هذه الواقعة.