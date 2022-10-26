«تعليم الجيزة» تعلن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 للصفين الأول والثاني الإعدادي

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني لمحافظة الجيزة، مقترح جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022، للصفين الأول والثاني الإعدادي، إذ تبدأ الامتحانات الشهرية يوم الأحد المقبل الموافق 30 أكتوبر على أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس.

امتحانات شهر أكتوبر 2022 تقيس الفهم ونتاج التعلم

أكّد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنَّ جميع المدارس ملتزمة بعقد امتحانات شهر أكتوبر 2022، إذ أنَّ جميع أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم، مشيرًا إلى أنَّ العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط ومنتظم في أسبوعه الرابع، موضحًا أنَّ هناك تعليمات مشددة لجميع المدارس بتسجيل الغياب والحضور بشكل يومي.

امتحانات شهر أكتوبر 2022 تعقد أثناء اليوم الدراسي

وقال «سلومة»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي تعقد أثناء اليوم الدراسي، وعلى كل مدرسة تحديد الحصة التي يعقد فيها الامتحانات ويكون زمن الامتحان 45 دقيقة للمادة الواحدة، علاوة على الالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس، تزامنًا مع سير العام الدراسي الجديد.

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي

1- يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر عقد امتحانات مادتي اللغة العربية والتربية الدينية

2- الإثنين 31 أكتوبر عقد امتحانات مادتي اللغة الإنجليزية وحاسب آلي.

3- الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر عقد امتحانات مادتي العلوم والتربية الفنية.

4- الأربعاء 2 نوفمبر عقد امتحانات مادتي الدراسات والتربية الرياضية.

5- الخميس 3 نوفمبر عقد امتحانات مادتي الجبر والهندسة.