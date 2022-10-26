«الإسكان»: طرح محال تجارية وصيدليات في مدينة العبور.. اعرف الشروط

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، طرح 7 محال تجارية، بالإضافة إلى صيدلية بمساحات تتراوح من 20 متر إلى 40 متر مربع في مدينة العبور الجديدة.

تفاصيل طرح المحال التجارية والصيدلية

وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح المحال التجارية والصيدلية من خلال جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وفقا لما جاء في بيان نشر عبر الصفحة الخاصة بالهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

طرح محال تجارية وصيدلية في العبور

وجرى طرح مساحات تتراوح من 20 متر إلى 40 بالمركز التجاري المقام بقطعة الأرض رقم 54 بمنطقة الياقوت بالحي الرابع عشر بمدينة العبور للبيع بالمزاد العلني.

شروط الحصول على المحال التجارية

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيه لكل محل أو الصيدلية.

تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الجهاز يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر.

يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 جنيه، لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

يتم استكمال سداد نسبة 10% مصاريف إدارية، بالإضافة إلى 5.0 لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

الباقي 90% يتم سداده بإحدى الطريقتين التاليتين.

1-استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسوم المزاد.

2- سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى 5.0% مصاريف تحصيل+ 2% طبقا لمنشور وزارة المالية على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شبكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

3- يمكن الراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

4- يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 للسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.