حظك اليوم برج الميزان الخميس 27-10-2022 عاطفيا ومهنيا

لا يحب مولود برج الميزان الروتين، ويكره التقليد ولا يحب أن يستلم للشعور بالملل لذا دائما ما يتغلب على صراعاته ويكافح في حياته لتجربة أشياء مميزة ومختلفة وبها ابتكار، وتكون جديدة له، لذا فهو دائما ما ينتقل بين الوظائف المتعددة في حياته المهنية فهو لا يستطيع أن يجلس في وظيفة واحددة كثيرا، كما يجد صعوبة في العلاقات العاطفية أيضا فهو بعد أن يرتبط يمكن أن يندم على ذلك فهو لا يحب التقييد كثيرا ويحب حياة الحرية ويفضل قضاء أوقات كبيرة يوميا خارج المنزل ولا يحب الجلوس في البيت أو مكان مغلق، لذا فهو لا يرتبط في وقت مبكر أو بسهولة.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العلاقات اليوم مما يدفعك للانطلاق نحو آفاق وخطوات جديدة في حياتك المهنية وقد تحقق نجاحا باهرا فيها في وقت قريب، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الميزان.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

يتواجد عطارد في برجك اليوم مما يمدك بسحر وجاذبية وحضورك يلفت الانتباه، كما يكون لديك قدرة وقابلية على التواصل والاقتراب ممن تحب ومن الأصحاب الذي لم تلتقي بهم منذ فترة، وفي العمون تشعر بإعجاب الآخرين بك، بحسب تصريحات عبير فؤاد.