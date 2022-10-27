حظك اليوم برج العقرب الخميس 27-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج العقرب إلى الاقتصاد يكره التبذير في الأمور وعند صرف الأموال ولا يشتري أشياء لا داعي لها ويكتفي باحتياجاته الضرورية فقط لذا فدائما ما تجده يمتلك كثيرا من الأموال، ويحب مولود ذلك البرج العمل كثيرا ويقدسه ويحافظ عليه حتى لا يخسره، وعلى الصعيد العاطفي يمتلك الكثير من الشغف في علاقاتهم العاطفية ويميلون للكتمان وعدم الحديث عن أسرارهم، ويعملون على التواصل مع شركائهم وتعزيز التواصل والحوار في علاقتهم.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثاني وفق خبيرة الأبراج والفلك، مما يتطلبك منك أن تدرس قراراتك جيدا وتعرف كيف تستثمر طاقتك، كما انه من الضروري أن تعمل عل التخطيط لمستقبلك وتحديد أولوياتك وإمكانياتك المادية، وفق حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

تشعر اليوم بالتشوش، لذا عليك مراجعة أمورك جيدا والهدوء وعليك أن تنتبه لأقوالك وتمهل في إعطاء وعود قد تندم عليها فيما بعد، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.