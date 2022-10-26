التموين: استمرار تلقي طلبات المخابز ومصانع المكرونة لصرف الدقيق بسعر مخفض

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تلقي طلبات المخابز ومصانع المكرونة للحصول على الدقيق بسعر مخفض من الوزارة التي طرحت سعر طن الدقيق بـ10 آلاف جنيه للمطاحن والمخابز السياحية التي تستخدم الدقيق الفاخر استخلاص 72% لإنتاج الخبز السياحي والفينو، إذ تستمر عملية تلقي الطلبات حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل.

رخصة المخابز السياحية شرط الحصول على الدقيق بسعر مخفض

وفتحت وزارة التموين الباب أمام المطاحن والمخابز السياحية والأفرنجية ومصانع المكرونة في 5 محافظات هي: «القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والاسكندرية»، وذلك بشرط أن تكون الجهة الطالبة لشراء الدقيق بسعر مخفض مرخصة.

أسعار الخبز السياحي والفينو

وشكّل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة ما يصرف يوميا للمخابز والمصانع، برئاسة أحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، مع الرقابة على المخابز الحاصلة على الدقيق للتأكّد من غلتزامها ببيع الفينو والخبز السياحي بالأسعار المقررة عليهم من الوزارة وهي كالتالي:

*سعر الرغيف السياحي وزن 75 جرامًا جنيه واحد.

* سعر الرغيف الفينو وزن 40 جرامًا 75 قرشًا.

* سعر الرغيف الفينو وزن 60 جرامًا جنيه واحد.

غرامة عدم الالتزام بأسعار الخبز والفينو

فيما ألزم قرار وزير التموين على الحملات التفتيشية حال ضبط أي مخابز تخالف قائمة أسعار وأوزان الفينو المحددة، بتوقيع غرامة مالية على المخبز المخالف بقيمة 10 آلاف جنيه.

يُذكر أنَّ القمح والدقيق الذي تطرحه وزارة التموين للمطاحن ومصانع المكرونة والمخابز السياحية والأفرنجية هو دقيق استخلاص 72% الذي يستخدم في إنتاج الخبز السياحي والعيش الفينو.