مكاتب التموين تشترط تحديث البطاقة برقم الموبايل للحصول على الخدمات

تشترط المكاتب والإدارات التموينية على أصحاب بطاقات التموين تحديث بطاقة الدعم برقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة الصادر باسمه البطاقة كشرط الحصول على خدمات البطاقات المتاحة في المكاتب حاليًا والتي تشمل «تفعيل بطاقة التموين، وإصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين، والاستعلام عن صرف بطاقة التموين، وضم أفراد الأسرة، ونقل البطاقة من محافظة لأخرى، والفصل الاجتماعي من بطاقة التموين».

إجبارية تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

وأكّدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية أنَّ كل صاحب بطاقة لم يسجل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين سيكون ملزم إجباريًا بتسجيله عند احتياجه لإتمام تنفيذ أي خدمة تموينية على البطاقة من الخدمات المتاحة.

معايير الحذف من منظومة الدعم التمويني

وأضافت المصادر، لـ«الوطن» أنَّ منظومة الدعم التمويني لن يتمّ فيها حذف أي بطاقة لم تسجل رقم الهاتف المحمول، مؤكّدة أنَّ معايير الحذف من الدعم لا تشمل تسجيل رقم الهاتف المحمول وأن الحذف يخضع لمحددات أخرى تتعلق بالرواتب العليا ومالكي السيارات الحديثة، مشيرة إلى أنَّ الهدف من تسجيل رقم الموبايل هو خلق قناة اتصال عبر الرسائل النصية للموبايل بين الوزارة وأصحاب البطاقات التموينية لإرسال التعليمات والتوجيهات خلال الرسائل إسوة بما يتمّ على بونات صرف الخبز الورقية.

طريقة تسجيل رقم الموبايل

وتتيح وزارة التموين تحديث بطاقة التموين إما من خلال موظفي مكاتب التموين أو عبر موقع دعم مصر الذي يتيح حاليًا تسجيل رقم الموبايل على البطاقة من خلال كتابة رقم البطاقة التموينية المكونة من 12 رقمًا والموجود أسفل كارت البطاقة، ثم كتابة رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات الاتصالات الأربعة.