408 ملايين جنيه تكلفة مشروعات الحرم الجديد لجامعة سوهاج

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماعًا مع احدى الشركات المنفذة للمشروعات الإنشائية بمقر الجامعة الجديد، والبالغ تكلفتها 408 ملايين جنيه؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لها ونسبة الإنجاز والوقوف على آخر مستجدات الأعمال بها.

دعم القيادة السياسية للجامعة

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، في بيان، اليوم الأربعاء، أن دعم القيادة السياسية حقق طفرة غير مسبوقة للتعليم الجامعي في كل ربوع الوطن، مشيدًا بحركة التطوير الشاملة التي تشهدها الجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا ان الاجتماع ناقش أهم المشكلات التي تواجه القائمين على تنفيذ المشروعات وبحث مقترحات لحلها، ومناقشة احتياجات الجهة الفعلية في المستقبل للعمل على أخذها في الحسبان عند إعداد الخطط ورصد التمويل اللازم لها.

متابعة تنفيذ المشروعات

وشدد رئيس جامعة سوهاج، على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة والالتزام الكامل بالمواصفات والتوقيتات المحددة للتشغيل، مع المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من أعمال، و ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للإنتهاء من الأعمال المسندة اليهم، وتطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية لكافة المنشآت الجاري تنفيذها.