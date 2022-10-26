«الأرصاد الجوية»: فرص سقوط الأمطار على القاهرة ضعيفة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الهيئة أصدرت تحذيرات وبيانات تخص الموجة التي حدثت أمس من حالة التقلبات الجوية، وأثرت بأمطار متفاوتة الشدة على العديد من المحافظات ومن ضمنهم القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنه مع انتهاء ساعات الليل والساعات الأولى من اليوم، بدأت تهدأ الأمطار على جميع المحافظات ولكن مازالت الأمطار متوسطة ورعدية على محافظات السواحل الشمالية الشرقية، وتشمل الآن بورسعيد ودمياط ،واتجهت الأمطار إلى محافظة المنصورة، وتعتبر هذه الأمطار حتى الآن متوسطة ورعدية.

سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى

وأضافت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم ضعيفة جدًا، مشيرة إلى فرص سقوط أمطار في مناطق محدودة، وهذه الأمطار تكون ضعيفة للغاية على بعض المناطق المتفرقة، ولكن مع تقدم ساعات النهار تنتهي تمامًا فرص تساقط الأمطار على معظم مناطق الجمهورية.

وتابعت: «غدًا متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، مع وجود فرصة ضعيفة جدًا لتساقط أمطار ورزاز خفيف على مناطق من القاهرة الكبرى غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية للمواطنين».

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن تكون كالآتي:

- القاهرة 27- 19.

- العاصمة الإدارية 26- 18.

- 6 أكتوبر 27- 18.

- بنها 27- 19.

- دمنهور 26- 18.

- كفر الشيخ 26- 18.

- المنصورة 25- 19.

- دمياط 25- 21.

- بورسعيد 26- 21.

- الإسماعيلية 27- 18.

- السويس 27- 19.

- الزقازيق 27 - 20.

- شبين الكوم 27- 20.

- طنطا 26- 18.

- شلاتين 31- 23.

- الإسكندرية 26- 19.

- العلمين الجديدة 26- 18.

- وادي النطرون 27- 19.

- مطروح 25- 19.

- السلوم 28- 17.

- سيوة 27- 15.

- العريش 25- 20.

- رفح 24- 19.

- الطور 29- 22.

- كاترين 21- 13.

- رأس سدر 29- 20.

- نخل 25- 17.

- طابا 29- 21.

- نويبع 30- 22.

- حلايب 28- 24.

- شرم الشيخ 30- 22.

- الغردقة 30- 21.

- مرسى علم 31- 22.

- الفيوم 28- 18.

- بني سويف 28- 17.

- المنيا 29- 16.

- أسيوط 28- 16.

- سوهاج 29- 18.

- قنا 30- 19.

- الأقصر 30- 18.

- أسوان 31- 20.

- الوادي الجديد 29- 18.

- أبو سمبل 30- 18.

- أبو رماد 31- 24.

- رأس حدربة 30- 23.