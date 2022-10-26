«الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

أكدت منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد الجوية، أن الأمطار التي شهدتها عدد من محافظات ومدن الجمهورية أمس، كانت متوقعة وفق صور الأقمار الصناعية، وأن الهيئة حريصة على إعلان التوقعات الخاصة بحالة الطقس بشكل دوري، مع توضيح الأماكن المتوقعة لسقوط الأمطار وكميتها بين خفيفة ومتوسطة ومتفاوتة الشدة.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وأضافت «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بعض المناطق شهدت سقوط أمطار خلال ساعات الليل المتأخرة، أمس، وذلك على أغلب مناطق الجمهورية، وأنه وفقًا لصور الأقمار الصناعية، ستشهد بعض المدن والمحافظات، أمطار رعدية متفاوتة الشدة الآن، مثل مدن القناة ومحافظة دمياط وبورسعيد، ومن المتوقع أن تخف شدة الأمطار خلال تقدم ساعات النهار.

وأشارت «غانم» إلى أن هناك أيضًا توقعات باستمرار هطول الأمطار الخفيفة اليوم على مناطق متفرقة من محافظة القاهرة الكبرى والمحافظات المطلة على سواحل البحر المتوسط، وصولًا إلى مناطق من شمال الصعيد ووسط وجنوب سيناء والسواحل الشرقية للبلاد.

وأكدت «غانم» أنه على الرغم من الأمطار إلا أن درجات الحرارة ما زالت حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية وحارًا على جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 27 - 19

العاصمة الإدارية 26 - 18

6 أكتوبر 27 - 18

بنها 27 - 19

دمنهور 26 - 18

كفر الشيخ 26 - 18

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 21

بورسعيد 26 - 21

الإسماعيلية 27 - 18

السويس 27 - 19

الزقازيق 27 - 20

شبين الكوم 27 - 20

طنطا 26 - 18

شلاتين 31 - 23

الإسكندرية 26 - 19

العلمين الجديدة 26 - 18

وادي النطرون 27 - 19

مطروح 25 - 19

السلوم 28 - 17

سيوة 27 - 15

العريش 25 - 20

رفح 24 - 19

الطور 29 - 22

كاترين 21 - 13

رأس سدر 29 - 20

نخل 25 - 17

طابا 29 - 21

نويبع 30 - 22

حلايب 28 - 24

شرم الشيخ 30 - 22

الغردقة 30 - 21

مرسى علم 31 - 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28 - 17

المنيا 29 - 16

أسيوط 28 - 16

سوهاج 29 - 18

قنا 30 - 19

الأقصر 30 - 18

أسوان 31 - 20

الوادي الجديد 29 - 18

أبو سمبل 30 - 18

أبو رماد 31 - 24

رأس حدربة 30 - 23