ضبط 812 طربة حشيش بحوزة شخصين في الجيزة 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 812 طربة حشيش بحوزة شخصين بالجيزة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تكثيف المرور بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة خلال المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، من ضبط سائق وعاطل، يقيمان بمحافظة مطروح حال استقلالهما سيارة ملاكي ملك وقيادة أحدهما وضبط بحوزتهما «812 طربة لمخدر الحشيش وزنت 97,430 كيلوجرام – 3 هاتف محمول – مبلغ مالي».

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة لسهولة التنقل.

6 ملايين جنيه قيمة المضبوطات

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ6 ملايين و800 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.