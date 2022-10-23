ضبط 10 كيلو حشيش بحوزة 4 أشخاص في المريوطية

ألقت مباحث الجيزة القبض على تاجر مخدرات، 40 عاما، مقيم بشارع إبراهيم محمد في المريوطية، والمطلوب في تنفيذ 2 حكم جناية ومحكوم عليه بالمؤبد في الشروع في قتل والاتجار بالمخدرات، وزوجته 32 عاما، دون عمل ومقيمة بذات العنوان، وعاطل 32 عاما، ومقيم بدائرة القسم، وآخر مقيم في إمبابة وعليه حكم بالسجن 10 سنوات في قضية مخدرات.

ووردت معلومات إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن قيام المذكورين بالاتجار في المخدرات، متخذين من الشقة سكنهم بدائرة القسم مركزا لتصنيع وتجهيز المواد المخدرة، وعلى الفور أمر بالقبض عليهم.

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، ألقى رجال المباحث القبض عليهم بإشراف العميد علي عبدالرحمن رئيس القطاع والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الغرب وبحوزتهم 10 كيلو من جوهر الحشيش، وطبنجة، و7 طلقات من ذات العيار، وميزان حساس، و2 ماكينة تاكيس، ومسطرة قياس، و7835 جنيها و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض، واسطمبة معدنية، وقطاعة، وسيارة ماركة هيونداي النترا مستأجرة.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.