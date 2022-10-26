«التعليم» تعلن أسماء الطلاب الفائزين في بطولة الجمهورية لأصحاب الهمم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء الفائزين ببطولة الجمهورية لكرة القدم بنين لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج، وبطولة الجمهورية لتنس الطاولة بنات لطلاب مدارس التربية الفكرية، التي أقيمت فعالياتها بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وأوضحت سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، الانتهاء من كل المنافسات، مشيرة إلى أنه طلاب مدارس التربية الفكرية والدمج في محافظة الفيوم فازوا بالمركز الأول ببطولة الجمهورية لكرة القدم، أما المركز الثاني فكان من نصيب محافظة المنوفية، واحتلت محافظة البحيرة المركز الثالث.

طلاب مدارس التربية الفكرية والدمج

أضافت أنه بالنسبة للمراكز الثلاث الأولى في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج، فجاءت كالتالي: فازت اللاعبة سارة وائل بالمركز الأول من محافظة القاهرة، المركز الثاني اللاعبة بسنت شريف من محافظة المنوفية، واحتلت المركز الثالث الطالبة رنيم هاني من محافظة الإسكندرية.

إقامة فعاليات لذوي القدرات الخاصة لدمجهم في المجتمع

وأشارت إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات لذوي القدرات الخاصة وأبنائنا من ذوي الهمم يعمل على دمجهم في المجتمع لاستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابي ومفيد يعود بالنفع على المجتمع لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات لدى هذه الفئة المتميزة، للعمل بشكل جاد وفعال لتشجيعهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم.