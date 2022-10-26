جامعة المنصورة تحتل المرتبة 447 عالميا والثامنة أفريقيا في تصنيف أمريكي

احتلت جامعة المنصورة، المرتبة 447 عالميا، وفقا لما أعلنته «مؤسسة أخبار الولايات المتحدة الأمريكية» عن تصنيف أفضل الجامعات العالمية 2023 من خلال موقعها الرسمي، مؤكدة أنها مؤسسة رائدة في مجال التحليل والترتيب التعليمي، وأن المنصورة تقدمت 30 مرتبة مقارنة بتصنيف العام الماضي 2022 لتحتل الجامعة المرتبة الثامنة على مستوى الجامعات الأفريقية.

جامعة المنصورة تحتل المرتبة الثانية بين الجامعات المصرية

وأوضحت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أنها احتفظت بالمركز الثاني على التوالي بين الجامعات المصرية.

ترتيب جامعة المنصورة في مختلف التخصصات

وذكرت ترتيب جامعة المنصورة في مختلف التخصصات وهي:

الأحياء والكيمياء الحيوية مرتبة 461.

الكيمياء مرتبة 637.

الطب السريري في المرتبة 309.

علوم الحاسوب مرتبة 369.

الهندسة الكهربائية والالكترونية مرتبة 307.

الهندسة مرتبة 389.

علوم المواد مرتبة 490.

الرياضيات مرتبة 92.

الصيدلة وعلم السموم مرتبة 187.

الفيزياء مرتبة 700.

علوم النبات والحيوان مرتبة 481.

الجراحة مرتبة 239.

الولايات المتحدة نيوز أهم التصنيفات الدولية

وذكرت جامعة المنصورة أن «الولايات المتحدة نيوز» تعتبر من أهم التصنيفات الدولية التي تهتم بالبحث العلمي المنشور على مستوى العالم، ويعتمد التصنيف على عدة معايير، يعتمد على النجاح الأكاديمي للجامعات، بما في ذلك السمعة المحلية والعالمية، الأبحاث التي تُنشر كل عام وأثرها، التعاون الدولي، المنشورات المطبوعة، الكتب، مؤتمرات، تأثيرها من الاستشهاد القياسي، إجمالي عدد الاستشهادات، التعاون الدولي، والمساهمة في أفضل الأبحاث المستشهد بها الأوراق.