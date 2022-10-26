حزب مصر أكتوبر: توجيهات السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تؤكد شعوره الحقيقي بالمواطن

ثمن مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، والدكتور محمد بدران النائب الأول والأمين العام للحزب، حزمة القرارات الاجتماعية التي أعلن عنها الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس، مؤكدًا أن هذه القرارات تأتي في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

المؤتمر الإقتصادي

وأوضح الحزب في بيان اليوم، أن تلك الإجراءات تعد أول نتائج المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، والذي وضع الجميع أمام حوار اقتصادي شامل حجم التحديات والمسؤولية، وخرج بتوصيات تعزز خطوات مصر في التنمية ومستقبل الاستثمار.

ويؤكد الحزب، أن قرارات مجلس الوزراء المتمثلة في رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 واقرار علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، تؤكد شعور القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري، وتواكب تحركاتها نحو توفير حياة كريمة لكل المصريين.

حزب مصر أكتوبر يشكر الرئيس السيسي

ووجه حزب مصر أكتوبر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي توجيه الحكومة بهذه القرارات التي تراعي الظروف المعيشة الصعبة في الوقت الحالي وفي ظل الأزمات الراهنة التي يشهدها العالم، مشيرًا أن هذه القرارات لم تكن الأولى التي أقرتها القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمصريين.