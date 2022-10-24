حزب مصر أكتوبر: قرارات العفو تعزز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، ولجنة العفو الرئاسي.

ويثمن حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، والدكتور محمد بدران الأمين العام ونائب أول لرئيس حزب، قرارات الرئيس بالعفو الرئاسي عن مسجوني الرأي، وخاصة قرار العفو عن زياد العليمي.

قرارات العفو أثلجت صدور أسر المُعفى عنهم

وأكد الحزب في بيان له اليوم، أن قرارات العفو الرئاسي أثلجت صدور العديد من أسر المُعفى عنهم، بالإضافة إلى أنها أحدثت حالة من الرضي بين مختلف الأوساط الشعبية والسياسية، فضلًا عن كونها قرارات هامة تبرهن على أن الجمهورية الجديدة تتسع الجميع وتحترم حقوق الإنسان.

وتابع الحزب: «الرئيس السيسي أعطى فرصة جديدة للحياة لهؤلاء المحبوسين، وأن مثل هذه القرارات تعزز من السلام الاجتماعي داخل المجتمع، مشيدًا على الدور الهام والحيوي الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي في مواصلة أعمالها والإفراج عن آلاف الشباب والمحبوسين احتياطيا».

إعادة دمجهم في المجتمع

وأوضح الحزب، أن قرارات العفو الرئاسي لا تتوقف فقط عند الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، ولكن بحث حالاتهم وإعادة دمجهم في المجتمع وهو ما يحسب للدولة المصرية.