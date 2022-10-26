«حياة كريمة وابدأ» تطلقان مبادرة لتدريب وتأهيل الأيدي العاملة في سوهاج

تشارك مبادرتا «حياة كريمة»، و«ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية، ومحافظة سوهاج، في البرنامج التدريبي «ابدأ حياة» الذي يسعى لتدريب عدد من الشباب بجميع مراكز محافظة سوهاج، بهدف تأهيل وتدريب العمالة المصرية، إيماناً بتوحيد جهود المبادرتين، وفي تجربة فريدة من نوعها.

وجرى تدريب المشاركين في 5 أقسام حرفية منها: التبريد والتكييف وصيانة الأجهزة الكهربائية واللحام والخراطة، والمونتال.

وجرى توفير إقامة كاملة للمتدربين والمدربين بكل ما يحتاجونه من أدوات لتعظيم الاستفادة من التدريب، بالإضافة إلى دورات تثقيفية وتوعوية للوقاية من المخدرات.