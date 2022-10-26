مؤسسة «ابدأ» بالسويس تتكفل بدفع المصروفات للطلبة غير القادرين

تواصل مؤسسة «أبدأ»، بالسويس، تنفيذ مبادرة كفالة طالب علم للعام الخامس على التوالي حيث تتولى دفع المصروفات للطلبة غير قادرين، بالتنسيق مع إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية والتربية والتعليم فضلًا عن توزيع ملابس المدارس.

توزيع ملابس وزي مدرسي

قال المهندس حمدي صديق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبدأ بالسويس في تصريحات لـ«الوطن»، إن مؤسسة أبدأ تطلق مبادرة «كفالة طالب علم» للعام الخامس على التوالي وتنقسم إلى جزئيين، الجزء الأول توزيع ملابس المدارس على 683 شخص من خلال معرض افتتحته الدكتورة أميمة عبد العال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى 200 جرى توزيع بونات ملابس عليهم الذين لم يحضروا المعرض.

دفع المصروفات بالتنسيق مع إدارة المشاركة المجتمعية بالتعليم

أما الجزء الثاني من المبادرة، تتضمن دفع المصروفات للطلبة غير قادرين التنسيق مع إدارة المشاركة المجتمعية مع مديرية التربية والتعليم، حيث جرى دفع مصروفات 711 طالب من خلال الأبحاث الاجتماعية التي تقوم بها المدارس وترسلها إلى إدارة المشاركة المجتمعية بالتربية والتعليم من خلال كشوف يتم الدفع بواسطتها بالبريد ونتابع الدفع لعدد آخر.

وأشار «حمدي»، إلى أن مؤسسة أبدأ بالسويس، أطلقت مبادرة كفالة طالب علم منذ 5 سنوات، يتم خلالها تنفيذ شقي المبادرة الملابس الخاصة بالمدارس ودفع المصروفات التي يتم تسديدها كل عام لتفادي المصروفات التراكمية.