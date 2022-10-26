رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

«حياة كريمة» وطلاب جامعة الأقصر في زيارة لمشروعات قرية الريانية بمركز أرمنت

كتب:

أحمد البهنساوي
07:36 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
زيارة فريق «حياة كريمة» إلى محافظة الأقصر

زيارة فريق «حياة كريمة» إلى محافظة الأقصر

أعلنت مبادرة «حياة كريمة» في بيان لها، مواصلة الزيارات الميدانية التي يجريها فريقها، بالتعاون مع الجامعات في كل المحافظات، لمتابعة المشروعات الجاري إنشاؤها في ربوع البلاد.

 

حياة كريمة

وأضاف البيان، أن جامعة الأقصر شاركت اليوم، بعدد من طلابها وأعضاء هيئة التدريس، في زيارة قرية الريانية بمركز أرمنت، وزيارة المشروعات التي جرى تنفيذها بالمنطقة منها: مركز شباب الريانية ومركز رعاية الأسرة والطفل، ووحدة الشؤون الاجتماعية ومدرسة سواحل أرمنت وموزع كهرباء القرية.. يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود العمل التطوعي في المجتمع.

 

اقرأ المزيد:

«حياة كريمة وابدأ» تطلقان مبادرة لتدريب وتأهيل الأيدي العاملة في سوهاج

استخراج 200 بطاقة رقم قومي بالمجان للمسنات وذوي الهمم في قرية «حياة كريمة» بكفر الشيخ

ندوات توعوية لـ«القومي للمرأة» في قرى «حياة كريمة» بكفر الشيخ

زيارات ميدانية لتوعية طلاب جامعة القاهرة بإنجازات «حياة كريمة» في القرى

السيسي: مشروعات «حياة كريمة» هدفها المواطن الغلبان
بقلم أحمد البهنساوي