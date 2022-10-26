«حياة كريمة» وطلاب جامعة الأقصر في زيارة لمشروعات قرية الريانية بمركز أرمنت
كتب:
أحمد البهنساوي
07:36 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
زيارة فريق «حياة كريمة» إلى محافظة الأقصر
أعلنت مبادرة «حياة كريمة» في بيان لها، مواصلة الزيارات الميدانية التي يجريها فريقها، بالتعاون مع الجامعات في كل المحافظات، لمتابعة المشروعات الجاري إنشاؤها في ربوع البلاد.
حياة كريمة
وأضاف البيان، أن جامعة الأقصر شاركت اليوم، بعدد من طلابها وأعضاء هيئة التدريس، في زيارة قرية الريانية بمركز أرمنت، وزيارة المشروعات التي جرى تنفيذها بالمنطقة منها: مركز شباب الريانية ومركز رعاية الأسرة والطفل، ووحدة الشؤون الاجتماعية ومدرسة سواحل أرمنت وموزع كهرباء القرية.. يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود العمل التطوعي في المجتمع.