عرض دراماتيكي لتنانين House of the Dragon في برج خليفة بالإمارات

نظمت OSN عرضًا رقميًا دراماتيكيًا لتنانين أحاطت ببرج خليفة في دبي، وذلك تتويجًا لسلسلة من مقاطع الفيديو التي عرضت للتنانين التي تنفث النار، وهي تنزل في منطقة العلا التاريخية بالمملكة العربية السعودية احتفالًا بعرض الحلقة الأخيرة من المسلسل الدرامي الشهير House of the Dragon.

مسلسل House of the Dragon يعرض عبر قناة HBO الأمريكية، وعبر OSN الناقل في الشرق الاوسط، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الموسم الثاني من House of the Dragon في العام 2023 بعد أن تقرّر تجديده لموسم ثانٍ.

وكان العرض الأول للمسلسل على OSN، إذ تجاوزت مشاهدات الحلقة الأولى منه مشاهدات الحلقة الأخيرة من المسلسل Game of Thrones، بأكثر من 25%.

ويتكون المسلسل من عشر حلقات، ويستند على رواية Fire & Blood للكاتب جورج ر. مارتن، وتقع أحداثه قبل مئتي عام من أحداث Game of Thrones، ويروي قصة آل تارجاريان حيث عن قصة الملك فسيريس والوراثة فيما بعد للوصول الى رقصة التانين. ويلعب أدوار البطولة في هذا العمل كل من بادي كونسيدين، ومات سميث، وأوليفيا كوك، وإيما دارسي، وستيف توسان، وإيف بيست، وسونويا ميزونو، وفابيان فرانكل، وريس إيفانز.