الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي إلكترونيا.. 5 خطوات سهلة وسريعة

الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي، من الخدمات المهمة لعدد كبير من المواطنين، إذ يستفيد منه شهريا شريحة كبيرة من المواطنين من أصحاب المعاشات، إذ وفرتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي، منذ نحو عام، بدلا من الذهاب إلى مكاتب الهيئة أو مواجهة التكدسات في الطوابير، وذلك في إطار خطة الحكومة للتسهيل والتيسير على المواطنين.

الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي

يستطيع أي مواطن الآن، وفي ظل التحول الرقمي لجميع الجهات والهيئات والوزارت الحكومية، منها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي، أو الرقم التأميني الخاص به، أو مدة الاشتراك بالتأمين الاجتماعي، والمدة التأمينية، وغيرها من الخدمات التي أصبحت متاحة أونلاين.

طريقة الاستعلام عن معاش التأمينات إلكترونيا

- الدخول على الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الأجتماعية من خلال هذا الرابط.

- الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي من خلال هذا الرابط.

- كتابة كل البيانات المطلوبة.

- كتابة الرقم القومي بشكل صحيح.

- الضغط على أيقونة استعلام.

خدمات إلكترونية على موقع التأمينات الاجتماعية

أتاح موقع التأمينات الاجتماعية، عددا من الخدمات الإلكترونية التى يمكن لأصحاب المعاشات والمواطنين بشكل عام، الدخول عليها للاستعلام عما يريد، إذ يمكنك:

- الاستعلام عن ملف المعاش.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف.

- الاستعلام عن المعاشات المستحقة بالنسبة للمستفيد.

- الاستعلام عن الاستقطاعات التأمينية.

- الاستعلام عن الاشتراك بالتأمين الاجتماعي ومدته.

- معرفة الأجور لكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- للمؤمن عليه الحق فى الاستعلام عن الاستقطاعات.

- الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.