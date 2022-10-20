3 مستندات لصرف منحة الوفاة من التأمينات.. اعرف الشروط والخطوات

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة الوفاة، لافتة إلى أنه عند وفاة صاحب المعاش أو الشخص المؤمن عليه، فإنه يتم صرف منحة لمدة 3 شهور تكون عن «شهر الوفاة والشهرين التاليين»، بجانب صرف الأجر المستحق عن الأيام التي عمل بها المتوفي خلال شهر الوفاة.

وأشارت التأمينات على الموقع الرسمى لها، إلى أن منحة الوفاة تلتزم بها الجهة التي كانت تصرف المعاش أو التي كانت تصرف أجر العمل، مؤكدا أنها تقدر بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة.

شروط صرف منحة الوفاة

ولفتت هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أن شروط صرف المنحة تتمثل فيما يلي:

- وفاة صاحب المعاش أو الشخص المؤمن عليه.

- استيفاء مستندات استحقاق المعاش.

- تقديم طلب صرف المنحة.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة الوفاة

- يشترط تقديم شهادة وفاة صاحب المعاش.

- المستندات التي تثبت استحقاق كل حالة لمنحة الوفاة.

- نموذج يحدد المستفيدين من المعاش وفق التقسيم الشرعي للميراث.

نصيب المستحقين بالمعاش

ووفق التامينات فأنه يحق للمستحقين الحصول على معاش المتوفين والمتمثلين فى «الأرملة، الإخوة والأخوات، الزوج ،الأبناء والبنات والوالدين».

- تؤدي منحة الوفاة لمستحقي معاش المتوفي وفي حالة وجود مستحق واحد يتم اعطائها له بالكامل.

- أرملة ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش بنسبة 75%.

- أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف معاش زوجها المتوفي، ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- أرملة وولد أو أكثر ووالدين: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- والد واحد أو والدين: 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي.