مخرج فيلم «راسيل»: مشاهد «الأكشن» أرهقتني كثيرا

كشف المخرج سمير صبحي، عن سعادته بتجربة فيلم «راسيل»، والذي حقق البرومو الخاص به نسب مشاهدة مرتفعه وصلت إلى ما يقارب الثمانية ملايين مشاهدة، لافتًا إلى أن العمل شارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف.

انتهيت من تصوير الفيلم كاملًا قبل شهرين

وقال صبحي في بيان صحفي، إن العمل تم تصويره في مدة طويلة نظرًا لارتباط أبطاله وعلى رأسهم أحمد الفيشاوي ومنة عرفة، في تصوير بعض الأعمال الاخرى، مؤكدًا أن العمل انتهى في حوالي شهرين بشكل كامل.

ظهور أحمد الفيشاوي ضيف شرف خلال الأحداث

وأشار إلى أن الفنان أحمد الفيشاوي يظهر خلال العمل كضيف شرف في أواخر العمل، موضحًا أنه لا يعلم موعد عرضه بشكل رسمي عبر إحدى المنصات الرقمية، ولكن العمل أصبح جاهزًا للعرض خلال الفترة المقبلة.

وعن أصعب مشاهد العمل قال صبحي، إن فيلم راسيل به الكثير من المشاهد المعتمدة على الأكشن وهو ما أرهقه بشكل كبير خلال تصويره، لافتًا إلى أن العمل يتناول قصة إنسانية تتحمور حول قضية اجتماعية مهمة.

الفيلم من بطولة ندى علاء ومنة عرفة شادي سرور، ندى علاء، إكرامي هجرس، ومن إخراج سمير صبحي.