نائب الرئيس الإماراتي: نبدأ مع مصر 50 عاما جديدة من العمل المشترك

قال نائب الرئيس الإماراتي ورئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد، إن بلاده تحتفل اليوم بمرور خمسين عاما على العلاقات الأخوية المستقرة والمتطورة مع مصر.

تحتفل الإمارات اليوم في مصر بخمسين عاماً من العلاقات الأخوية .. المستقرة .. المتطورة .. نحتفل ونحتفي أيضا ببداية خمسين عاماً جديدة أيضا بقيادة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخي محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله .. مصر والإمارات قلب واحد pic.twitter.com/4g8CyzsjPv — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 26, 2022

أخوة بين نائب رئيس الإمارات والسيسي

وأضاف بن راشد، خلال تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «نحتفل ونحتفي أيضا ببداية خمسين عاما جديدة بقيادة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخي محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله.. مصر والإمارات قلب واحد».

تدوينة رئيس الإمارات

ومن جانبه، كتب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، على موقع التغريدات القصيرة تويتر، أنه يحتفي بالذكرى الـ 50 لإقامة علاقات بين الإمارات ومصر، مبينا أن هذا يؤكد عمق الروابط الأخوية بين البلدين وشعبيهما.

عمق العلاقات بين مصر والإمارات

وتابع في تغريدة له مساء اليوم الأربعاء: «احتفاء الإمارات ومصر بالذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات بينهما تأكيد لعمق الروابط الأخوية بين البلدين وشعبيهما منذ عهد الشيخ زايد رحمه الله، الإمارات ومصر عنصر استقرار إقليمي ونموذج للعلاقات بين الأشقاء.. وبالتعاون مع أخي عبد الفتاح السيسي ستمضي علاقاتنا دائما إلى الأفضل».