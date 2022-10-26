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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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نائب الرئيس الإماراتي: نبدأ مع مصر 50 عاما جديدة من العمل المشترك

كتب:

عمرو حسني
09:58 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
الشيخ محمد بن راشد

الشيخ محمد بن راشد

قال نائب الرئيس الإماراتي ورئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد، إن بلاده تحتفل اليوم بمرور خمسين عاما على العلاقات الأخوية المستقرة والمتطورة مع مصر.

أخوة بين نائب رئيس الإمارات والسيسي

وأضاف بن راشد، خلال تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «نحتفل ونحتفي أيضا ببداية خمسين عاما جديدة بقيادة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخي محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله.. مصر والإمارات قلب واحد».

 تدوينة رئيس الإمارات

ومن جانبه، كتب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، على موقع التغريدات القصيرة تويتر، أنه يحتفي بالذكرى الـ 50 لإقامة علاقات بين الإمارات ومصر، مبينا أن هذا يؤكد عمق الروابط الأخوية بين البلدين وشعبيهما.

عمق العلاقات بين مصر والإمارات

وتابع في تغريدة له مساء اليوم الأربعاء: «احتفاء الإمارات ومصر بالذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات بينهما تأكيد لعمق الروابط الأخوية بين البلدين وشعبيهما منذ عهد الشيخ زايد رحمه الله، الإمارات ومصر عنصر استقرار إقليمي ونموذج للعلاقات بين الأشقاء.. وبالتعاون مع أخي عبد الفتاح السيسي ستمضي علاقاتنا دائما إلى الأفضل».

 

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