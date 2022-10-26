«قومي الأجور»: نتواصل مع القطاع الخاص لزيادة الحد الأدنى إلى 3000 جنيه

قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن حزمة مد مظلة الحماية الاجتماعية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتوجيهات رئاسية، مهمة وضرورية وتأتي ضمن نتائج المؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أن المجلس سيقوم بالتواصل مع شركات القطاع الخاص من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي جرى إقراره ضمن الحزمة الجديدة.

البدوي: بعض شركات القطاع الخاص لم تتمكن من تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأضاف «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «DMC»، أن بعض شركات القطاع الخاص لم تستطع تطبيق الحد الأدني الذي أقرته الحكومة في يناير الماضي،وهو 2700 جنيه، بالرغم من تأكيدات مجلس الوزراء على ضرورة التطبيق.

البدوي: ضرورة تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور بداية من يناير المقبل

وأوضح أنه سيجري التعامل مع الشركات التابعة للقطاع الخاص للتأكيد على ضرورة تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور 3000 جنيه بداية من شهر يناير المقبل.

وأكد أن المجلس لم يضغط على شركات القطاع الخاص نظرا للظروف التي مرت بها مثل جائحة فيروس كورونا، وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، بخلاف المشاكل الخاصة بالتصدير والاستيراد، وجميعها ظروف صعبة مر بها العالم أجمع.

وأشار إلى أن الدولة تساند بشكل كبير تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا أنه وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيكون هناك تغيير شامل بخصوص ذلك الأمر، مستطردا: «باب وزارة القوى العاملة مفتوح لأي شركة قد تواجه أي تعثرات مستقبلية».