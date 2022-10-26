مسؤول باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ: حكومات العالم بحاجة إلى تحديد أهداف جديدة

قال سايمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن حكومات العالم بحاجة إلى تحديد أهداف جديدة، للحد من ارتفاع درجات الحرارة، إذ تؤدي التعهدات الحالية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2.5 درجة مئوية، وهو مستوى من شأنه أن يحكم على العالم بانهيار مناخي كارثي، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

التعهدات لا تكفي ولا تمثل إلا تحسنا هامشيا

وأضاف أن هذه التعهدات لا تكفي، وليست قريبة من الخفض المطلوب في نسبة الانبعاثات لوضعنا على المسار الصحيح، ويجب على الحكومات تحديد أهداف جديدة الآن وتنفيذها في السنوات الثماني المقبلة.

وتابع أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات من جانب القطاع الخاص وكذلك الحكومات، فالأمرلا يتعلق الأمر بالكلمات على الورق فحسب، بل يتعلق بإنجاز الأشياء.

وأضاف: نحن بحاجة لرؤية المزيد من القطاع الخاص والجهات الفاعلة غير الحكومية.

وقدرت الأمم المتحدة أن الخطط التي قدمتها الحكومات ستؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بين 2.1 درجة مئوية و 2.9 درجة مئوية، ومع أفضل تقدير سيكون الارتفاع حوالي 2.5 درجة مئوية، مشيرا إلى أن هذا يمثل تحسنًا هامشيًا فيما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية، والذي كان سيتبع الالتزامات التي جرى التعهد بها في جلاسجو.

قلة من الدول أوفت بالتزاماتها المناخية

وأوضح أن قلة من الدول فقط أوفت بالتزاماتها المناخية بشكل كبير في العام الماضي، على الرغم من وعدها بالقيام بذلك في قمة المناخ الماضية للأمم المتحدة في جلاسجو في نوفمبر الماضي، وأصبحت هناك حاجة إلى تخفيضات أكبر للحد من ارتفاع درجات الحرارة، للعودة إلى مستويات درجات الحرارة لما قبل الصناعة، الأمر الذي من شأنه تجنب أسوأ كارثة مناخية.