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كارول سماحة تشعل أجواء حفل مهرجان الموسيقى العربية بأغنية «إجازة»

كتب:

محمود الرفاعى
تصوير:

محمد خزعل
11:19 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
كارول سماحة

كارول سماحة

صعدت النجمة اللبنانية كارول سماحة، لإحياء الفقرة الثالثة من فعاليات الليلة السابعة من مهرجان الموسيقى العربية، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، على المسرح الكبير، على نغمات أغنتها الجديدة «إجازة».

وتقدم كارول سماحة، باقة من أهم وأشهر أغنياتها ومنها اطلع في وراجعالك، وغالي علي، وسهرانين، وأقول أنساك، واسمعني وشكرًا.

وتقدم كارول سماحة أغنية مصرية وطنية هي «وحشاني بلادي»، وأغنية أخرى من التراث، وهي «ودارت الأيام» لـ أم كلثوم.

وكان الموسيقار حسن شرارة، قد افتتح الحفل بعدد من المقطوعات الموسيقية منها الكونشيرتو المصري رقم 2 في سلم دو الصغير، ثم أكمل الحفل الفنان الشاب محمد محسن، وقدم 11 أغنية في الفقرة الثانية من الحفل.

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