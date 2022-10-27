إخلاء شقة سمير صبري بالزمالك من المقتنيات خلال 3 أسابيع (صور)

منح مالك عقار الزمالك، مهلة لورثة الفنان سمير صبري، لمدة 3 أسابيع تقريبًا، لإخلاء شقة الراحل من جميع مقتناياته وكذلك الأثاث، كونه كان يُقيم فيها بنظام «الإيجار» وليست ملكه.

وعلمت «الوطن» أنّ ورثة سمير صبري، يواصلون إخلاء الشقة على قدمٍ وساق، قبل انتهاء المدة المُحددة، وتسليمها إلى مالك العقار، إذ أن عملية الإخلاء تُجرى بشكلٍ شبه يومي تقريبًا.

وتحتوي شقة سمير صبري بالزمالك، على جميع ملابسه ومقتنايته وكذلك جوائزه، كما كانت تضم مكتبة كبيرة، بها عشرات الكتب في مختلف المجالات، وصورًا شخصية مع العديد من زملائه وكذلك والديه.

وفُتحت شقة سمير صبري، بالزمالك، الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ وفاته، لإخلائها من المحتويات، لتعود تحت تصرف مالك العقار مُجددًا؛ إذ ظهر برفقة الورثة، وأبلغهم بمنحهم مدة حتى منتصف نوفمبر المُقبل، ليكون المكان خاليًا تمامًا من أي شيء.

يذكر أن ورثة الفنان سمير صبري، عددهم 5، من «أولاد أبناء عمومة»، هم: محمد عبدالمنعم طاهر، وشريف إبراهيم مصطفى كامل، وأيمن إبراهيم مصطفى كامل، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، ورمزي عثمان إبراهيم قدري.

وكانت مصادر قد قالت لـ«الوطن»، في وقتٍ سابق، إنّ الفنان سمير صبري، تنازل عن شقة منطقة عرابي بحي المهندسين، التي كانت يمتلكها، قبل وفاته، لابنتي خالته «ليلى» و«نيللي»، لكنه وضع شرطًا وحيدًا في عقد البيع، وهو عدم التصرف فيها بأي شكلٍ، طوال فترة وجوده على قيد الحياة، وبذلك تنتقل ملكية الشقة إليهما.