«إنجاز 2022».. معرض بجامعة حلوان لتسليط الضوء على إعادة تدوير المخلفات

نظمت جامعة حلوان معرضًا فنيًا بعنوان «إنجاز 2022»، اليوم، على هامش مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية والذي افتتحه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على فكرة إعادة تدوير المخلفات واستغلالها وإنتاج أعمال فنية لتوضيح دور الفن في نشر ثقافة إعادة تدوير المخلفات والحفاظ على البيئة.

مشروعات المعرض

تضمن المعرض عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية الإبداعية والرائعة التي قدمها طلاب الفرقة الإعدادية بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان معتمدين فيها على إعادة تدوير عدد كبير من المنتجات وتوعية بخطورة هذه المخلفات على البيئة، وعرض الطلاب مشروعاتهم الابتكارية وظهرت في أعمال رائعة وكان من بينها:

- مشروع فريق اللاما The Llama ويتحدث عن السعادة ووضع حدود لنفسك لتجد التوازن في حياتك.

- فريق صمولة، والذي يتحدث عن التقدم التكنولوجي.

- مشروع Eat the frog، الذي يحث على المثابرة في إنجاز عملاً ما مهما كانت صعوبته.

- تمثال «نوستالجيا»، ويشير إلى الحنين للماضي، رفض الحاضر وخوف التفكير في المستقبل، هو مرض نفسي خطير يشبه الغوريلا.

- مشروع الحوت حيث تواجه البيئة البحرية الكثير من التهديدات التي تأتي من خارجها وتنذر بعواقب وخيمة ما لم يتم تدارك الأمر.

- مشروع تمثال عزرائيل، أسطورة عزرائيل أسطورة تتناقلها حول آخذ الأرواح.

- مشروع Tierra تييرا، هجين من إنسان وحيوان يعبر عن الأرض.

تجسيد حالة الإنسان المصاب بمرض فقدان الشهية

- مشروع «فقدان الشهية - Anorexia nervosa»، فكرة المشروع هي تجسيد حالة الإنسان المصاب بمرض فقدان الشهية.

- مشروع رقم جلوس، Rakam Geloos، للمرحلة الثانوية العامة، لأنه غالبًا ما تكون المعايير التي نتوقع أن نلبيها مرتفعة جدًا ويمكن أن تكون مرهقة للغاية.

- مشروع الغراب، الخامة المستخدمة: إطارات السيارات.

- مشروع الـ Recycle :العنكبوت وتم اختيار العنكبوت لأنه يشكل خطر على البشر والمدن واختيارنا كان لفصيلة الأرملة السوداء وهي فصيلة موجودة في أمريكا الجنوبية.