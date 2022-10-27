إبراهيم عيسى: دعوات 11 نوفمبر فاشلة.. «مفيش 5 أفراد هيتظاهروا»

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن السماح بعودة الإخوان من بياتها الشتوي بمثابة خروج الثعبان من جحره، «تيار الإسلام السياسي خارج الإطار الوطني»، موضحًا أن كل محاولات الإخوان للحشد والدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر القادمة فاشلة من البداية ودعوات مُحَبطة، معلقا: «لن يحدث أي شيء في 11 نوفمبر ولا خمس أفراد هيتظاهروا ولن تشهد مصر أي نوع من الاحتجاج وذلك يقين واستبصار مغرور مني»، وذلك خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض على قناة «القاهرة والناس».

دعوات 11 نوفمبر فاشلة ومجهضة من اللحظة الأولى

وأضاف «عيسى»، أن «دعوات 11 نوفمبر فاشلة ومجهَضة من اللحظة الأولى وهي عموما بتعمل صخب على الإنترنت فقط، والإخوان تيار تخريبي وجماعة منفصلة عن واقعها ومجتمعها وتتمتع بالغباوة والبلاهة وانفصام عن الواقع وإنكار الحقيقة، وهم دلوقتي مراهنين على حالة إحباط في الشارع بسبب الأزمة الاقتصادية».

من جهة أخرى، أوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحوارات والنقاشات التي شهدتها فعاليات المؤتمر الاقتصادي على مدار الأيام الماضية كانت على درجة كبيرة من المسؤولية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث باستفاضة عن قضايا تستدعي المكاشفة والمصارحة في خطابين مطولين.

المشاكل الاقتصادية مطروحة طول الوقت

وأضاف ابراهيم عيسى أن المشاكل الاقتصادية مطروحة طوال الوقت ولكن السياسة هي المحرك الأساسي لكل ما يحدث في الواقع، وهي من تختار الحلول الاقتصادية المناسبة من منظور سياسي، قائلا: «الأزمة الاقتصادية واضحة للغاية ولا تحتاج لتوصيف أو تشخيص، وهناك حكومة تدير الأزمة وتعالجها أو تطلب حلولًا ومعالجات من الخبراء والمتخصصين، في الأزمة الاقتصادية الحالية نحن امام حكومة تطرح حولًا وتطلب حلولًا»